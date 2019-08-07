Стало известно, сколько Россия заплатит Беларуси за «грязную нефть»

Москва и Минск договорились о компенсации убытков, которые понесла Беларусь из-за «грязной нефти».

Как сообщается, компенсация будет осуществляться через повышение с 1 сентября на 3,7% тарифа на транзит российской нефти через Беларусь. По расчетам «Ъ» , это обойдется российским нефтяникам примерно в 3-4 млн долларов. В издании отметили, что белорусская сторона настаивала на гораздо более существенном повышении тарифа.

Данное решение, как сообщил источник «Ъ» в правительственных кругах, было «принципиально принято на уровне вице-премьеров двух стран».

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявлял, что Москва не пытается «спорить или уйти» от компенсации убытков, которые понесла Беларусь.

«Я был несколько раз участником переговоров по проблеме некачественной нефти… В переговорах участвовал мой коллега — посол Владимир Семашко, тем более что он в ранге вице-премьера. Совершенно отчетливо и последовательно российский вице-премьер подчеркнул, что по итогам завершения работы по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. Никто от этого не пытается уйти».