Стало известно, сколько Россия заплатит Беларуси за «грязную нефть»

/ Экономика
Просмотров: 1743

Москва и Минск договорились о компенсации убытков, которые понесла Беларусь из-за «грязной нефти».

Как сообщается, компенсация будет осуществляться через повышение с 1 сентября на 3,7% тарифа на транзит российской нефти через Беларусь. По расчетам «Ъ», это обойдется российским нефтяникам примерно в 3-4 млн долларов. В издании отметили, что белорусская сторона настаивала на гораздо более существенном повышении тарифа.

Данное решение, как сообщил источник «Ъ» в правительственных кругах, было «принципиально принято на уровне вице-премьеров двух стран».

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявлял, что Москва не пытается «спорить или уйти» от компенсации убытков, которые понесла Беларусь.

«Я был несколько раз участником переговоров по проблеме некачественной нефти… В переговорах участвовал мой коллега — посол Владимир Семашко, тем более что он в ранге вице-премьера. Совершенно отчетливо и последовательно российский вице-премьер подчеркнул, что по итогам завершения работы по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. Никто от этого не пытается уйти».

Сюжет: Грязная нефть
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия пошлина за транзит нефти транзит нефти

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу