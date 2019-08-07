В Полоцке «Ауди» сбила на «зебре» мужчину
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Травмы различной степени тяжести получил 43-летний полочанин в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Юбилейная в Полоцке.
Авария произошла накануне днем. По данным региональной Госавтоинспекции, 59-летний сельчанин из деревни Цветино (Миорский район) на «Ауди 80» на «зебре» сбил мужчину.
В настоящее время пострадавший находится под присмотром врачей Новополоцкой центральной городской больницы.
Напомним, с сегодняшнего дня по всей территории Беларуси ГАИ проводит спецмероприятие.