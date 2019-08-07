Погоня по Витебску: 35-летний пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

На 35-летнего витеблянина составлены сразу девять административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, накануне вечером экипаж ДПС обратил внимание на «Тойоту», «траектория движения которого показалась подозрительной». Увидев, что на сигналы остановиться авто не среагировало, начали преследование.

В ходе погони водитель «японки» несколько раз нарушал ПДД. Так, отмечают в ГАИ, на улице Чкалова он выехал на встречку и проехал перекресток на красный свет.

Попытка скрыться в частном секторе в районе Прибрежной улицы завершилась неудачей – «Тойота» вылетела в кювет.

Как пояснил задержанный (водительских прав никогда не умел), он взял машину у друга, чтобы съездить к девушке.

Кроме всех прочих нарушений, у автомобиля не было страховки, а также техосмотра (напомним, с сегодняшнего дня по всей стране ГАИ проводит спецмероприятие).