СМИ: народный артист Валентин Гафт перенес инсульт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт в настоящее время находится в одной из московских клиник.

По информации РЕН ТВ, любимый миллионами артист на прошлой неделе перенес инсульт.

Сначала Гафта госпитализировали в реанимацию, а сейчас он проходит лечение в отделении неврологии.

В фильмографии актера более сотни картин, среди которых «Убийство на улице Данте», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Таможня», «Чародеи», «Гонки по вертикали», «Путешествие мсье Перришона», «Забытая мелодия для флейты», «Визит к Минотавру», «Воры в законе», «Футболист», «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», Ёлки 3» и другие.