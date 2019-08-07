Лукашенко отметил активность и настойчивость Фионны Гибб

В ходе встречи с послом Великобритании Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси Александр Лукашенко отметил заслуги дипломата в развитии двусторонних отношений.

По словам Лукашенко, он проводит подобные встречи не со всеми зарубежными послами, когда завершается их дипмиссия. Он подчеркнул, что за годы работы Гибб в Беларуси было сделано очень много.

«Только благодаря вашей активности, настойчивости, открытости, честности и справедливости, за которые вы всегда ратуете (это тоже нам созвучно), можно было сделать то, что было сделано», - подчеркнул глава государства.

Он заметил, что сегодня Великобритания занимает третье место в объемах товарооборота после России и Украины.

Лукашенко рассчитывает, что Лондон поможет развитию отношений Минска и Вашингтона.

Президент также сообщил, что считает Brexit огромной потерей.

«Не знаю, где вы будете работать. Я, конечно, очень буду рад, если вам в жизни повезет и вы будете в МИД занимать какую-то солидную должность. Хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях», - подчеркнул белорусский лидер.