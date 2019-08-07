В Гомеле на сварщика упала труба – он в реанимации

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Тяжелые травмы на производстве получил 54-летний мужчина, выполнявший сварочные работы.

Фото Следственного комитета

ЧП произошло накануне утром в центрально-тепловом пункте одного из гомельских предприятий. По информации Следственного комитета, на электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.


Упавшее дерево насмерть задавило мужчину на валке леса в Глубокском районе

«Скорая» доставила пострадавшего с травмами различной степени тяжести в больницу, где он был госпитализирован в реанимацию.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.

Ранее Naviny.by писали, что в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона трехметровую доску выбросило из станка — 37-летний мужчина получил сквозное ранение. Доска застряла в брюшной полости.
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Тэги: травматизм на производстве Город: Гомель

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