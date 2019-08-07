В минской квартире нашли гниющие тела пожилых супругов

Сотрудники Первомайского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения вечером 6 августа тел 63-летних мужчины и женщины в стадии гнилостного разложения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что тела нашли в жилом доме по улице Чернышевского. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинские экспертизы.

В ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли алкогольными напитками.