В минской квартире нашли гниющие тела пожилых супругов

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Сотрудники Первомайского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения вечером 6 августа тел 63-летних мужчины и женщины в стадии гнилостного разложения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что тела нашли в жилом доме по улице Чернышевского. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинские экспертизы.

В ходе опроса соседей установлено, что супруги злоупотребляли алкогольными напитками.
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Тэги: трупы смерть пенсионеры Город: Минск

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