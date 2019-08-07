Шпилевский и Седнев стали лучшими тренерами июля в чемпионате Казахстана

Белорус Алексей Шпилевский назван лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана. Второе место в опросе занял еще один наш соотечественник Александр Седнев.

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела опрос с целью определения лучшего игрока и тренера премьер-лиги сезона-2019 в июле, сообщает pressball.by . В качестве респондентов в голосовании выступили главные тренеры клубов-участников чемпионата страны. При определении лучшего игрока каждый из них называл свой вариант из трех футболистов. Для выявления лучшего тренера специалисты выбирали по одному варианту.

В номинации «Лучший тренер июля» победа досталась наставнику «Кайрата» Алексею Шпилевскому. На втором месте рулевой «Актобе» Александр Седнев. Лучшим игроком июля стал полузащитник и капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан.