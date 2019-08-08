Шведcкий турист заплатил таксисту 60 долларов за дорогу от аэропорта к «Орбите»

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Водитель такси (ИП Шалькевич И.А.) выдал туристу из Швеции чек на сумму 128 рублей 14 копеек за дорогу от аэропорта к гостинице «Орбита» (48 км).


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Гражданин Швеции Бежан воспользовался правом безвизового въезда в Беларусь и 31 июля прилетел в Минск — хотел познакомиться со страной, сообщает TUT.by.

Иностранец, работающий таксистом в своей стране, подошел к зазывалам в зоне прилета. По приезду к гостинице на проспекте Пушкина он получил чек с большой суммой.

На ресепшене гостиницы ему сказали, что поездка из аэропорта до них стоит не более 40 рублей.
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Тэги: Беларусь-Швеция таксист Национальный аэропорт гостиница Орбита Город: Минск

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