Шведcкий турист заплатил таксисту 60 долларов за дорогу от аэропорта к «Орбите»

Водитель такси (ИП Шалькевич И.А.) выдал туристу из Швеции чек на сумму 128 рублей 14 копеек за дорогу от аэропорта к гостинице «Орбита» (48 км).

Гражданин Швеции Бежан воспользовался правом безвизового въезда в Беларусь и 31 июля прилетел в Минск — хотел познакомиться со страной, сообщает TUT.by .

Иностранец, работающий таксистом в своей стране, подошел к зазывалам в зоне прилета. По приезду к гостинице на проспекте Пушкина он получил чек с большой суммой.

На ресепшене гостиницы ему сказали, что поездка из аэропорта до них стоит не более 40 рублей.