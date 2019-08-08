В МИД Беларуси отреагировали на попытку захвата бывшего президента Кыргызстана

В Беларуси следят за развитием ситуации в Кыргызстане, сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрей Шупляк.

«В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего президента Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан», — говорится в его комментарии.

«Надеемся, что эти трагические события не приведут к дестабилизации обстановки в стране и разобщению кыргызского общества, — отметил Шупляк. — Рассчитываем на то, что руководству Кыргызстана удастся обеспечить верховенство закона, стабильность в государстве и избежать дальнейшей эскалации, чреватой жертвами».

Вечером 7 августа спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Во время штурма его резиденции и столкновений сторонников экс-президента с силовиками один боец спецназа был убит, 48 человек получили травмы и ранения. Задержать Атамбаева не удалось.

Экс-президента пытались задержать по постановлению Генпрокуратуры о принудительном приводе Атамбаева, который не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. В связи с произошедшими событиями 8 августа президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел заседание Совета безопасности.