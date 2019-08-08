В Минске замечена редкая птица — белый воробей

Необычного воробья заметили в Минске. Возле торгового центра Galleria Minsk на проспекте Победителей 7 августа был обнаружен белый воробей.

Редкий экземпляр вполне обычного для города вида заметила художник-дизайнер Лия Корчажинская.

Как отметил директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский, последний раз белого воробья в Минске видели лет пятнадцать назад.

«Это не альбинос. У тех меланин (главный пигмент, который придает птицам темный цвет) вообще не вырабатывается, и глаз у животных красный от крови. Кроме альбинизма есть другая генетическая мутация, вызывающая лейцизм ("белый" с греческого). У птиц-лейцистов меланин вырабатывается и глаз темный, но он не попадает почему-то в перья. Полные лейцисты бывают редко. Если воробей доживет до зимы, то среди снегов он получит преимущество перед сородичами», — рассказал Винчевский.