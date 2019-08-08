В Псковском районе задержали серийного налетчика из Беларуси
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Белорусские оперативники помогли российским коллегам задержать в Псковской области гражданина Беларуси, которого в РФ подозревают в совершении серии вооруженных налетов на торговые точки Смоленщины.
Белорус был задержан на территории Опочецкого района.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и их коллегами из Опочки разыскиваемый был задержан. В настоящее время он передан смоленским коллегам», - сообщили в полиции.