Новое ЧП в белорусской армии: комплекс С-300 попал в ДТП

По информации Министерства обороны, в Полоцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие - комплекс С-300 съехал в кювет.

ЧП произошло сегодня днем во время движения колонны военной техники. Водитель-срочник в какой-то момент не справился с управлением и съехал в кювет.

В Минобороны подчеркнули, что комплекс был холостым – не был заряжен боеприпасами.

В июне 2016 года сообщалось, что комплексы С-300 стоят на вооружении 377-го зенитного ракетного полка, размещающегося в Полоцке. Два ЗРК данной модификации поступили в часть в мае 2016-го, их цель – охрана Государственной границы в воздушном пространстве.