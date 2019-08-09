Тренер «Шахтера» объяснил разгромное поражение в Италии

После поражения от «Торино» со счетом 0:5 Сергей Ташуев дал пресс-конференцию, в которой рассказал о причинах поражения и планах на ответную игру.

Фото: fcshakhter.by

«В раздевалке уже сказал команде, что надо не то чтобы провести правильный анализ — нужно спокойно воспринять эту ситуацию. Потому что она оказалась суммой слагаемых различных моментов доигровых. Например, использовали новую схему, которая наигрывалась всего один день», — сказал российский специалист.

Ташуев уточнил, что не ругал футболистов. «К сожалению, совершили в начале матча две невынужденные ошибки, соперник получил два "стандарта" и фору в два мяча. Итальянцы продемонстрировали хорошую реализацию. Потом мы стали правильно играть, и у соперника с игры особых моментов и не было в первом тайме. У нас же после углового мог забивать Сачивко. Паша Рыбак не забил. Просто уникальная ситуация. Иначе счет стал бы 2:1, и у ребят, возможно, появилась бы уверенность», — продолжил он.

Тренер «горняков» призвал команду сыграть надежно во втором тайме. «Начали правильно. Оказывали давление, зарабатывали "стандарты". А затем одиннадцатиметровый не то чтобы лишил нас стимула — психологически надломил команду. Тем более наложилась замена Хадаркевича ввиду травмы. Да и усталость накапливалась, а соперник делал замены. В конце игра у нас уже сломалась», — заключил Ташуев.

В ответной игре в Минске он пообещал дать бой сопернику.