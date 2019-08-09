Преступник зарезал четверых и ранил двоих случайных прохожих в Калифорнии
Среди убитых — охранник супермаркета, прохожий возле ресторана быстрого питания, два человека из жилищного комплекса преступника.
Мужчина совершил череду нападений, оставив после себя восемь мест преступлений, сообщает
На этом мужчина не остановился. Также угрожая ножом продавцу, он ограбил магазин и сбежал с деньгами. Затем он вломился в офис страховой компании и ударил ножом работавшую там женщину, а потом и мужчину, который сидел в глубине офиса. Обоих госпитализировали с серьезными ножевыми ранениями, но врачи прогнозируют, что они выживут.
Затем злоумышленник напал на мужчину, который заправлял машину на заправке. Свидетели говорят, что преступник достал два больших мачете и почти отрубил нос жертве, а также ударил его в спину.
Он также убил случайного прохожего возле ресторана быстрого питания, а потом вломился в супермаркет, убил охранника, отнял у него пистолет и открыл стрельбу по людям.