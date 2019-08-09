Преступник зарезал четверых и ранил двоих случайных прохожих в Калифорнии

Среди убитых — охранник супермаркета, прохожий возле ресторана быстрого питания, два человека из жилищного комплекса преступника.

Источник: cnn.com

Мужчина совершил череду нападений, оставив после себя восемь мест преступлений, сообщает CNN . Сначала он ограбил квартиру в жилищном комплексе, где проживал сам. Затем он ограбил пекарню, угрожая оружием, и сбежал оттуда с наличными. После этого вернулся домой, где встретил жертв первого ограбления, между ними произошла стычка, и он их зарезал.

На этом мужчина не остановился. Также угрожая ножом продавцу, он ограбил магазин и сбежал с деньгами. Затем он вломился в офис страховой компании и ударил ножом работавшую там женщину, а потом и мужчину, который сидел в глубине офиса. Обоих госпитализировали с серьезными ножевыми ранениями, но врачи прогнозируют, что они выживут.

Затем злоумышленник напал на мужчину, который заправлял машину на заправке. Свидетели говорят, что преступник достал два больших мачете и почти отрубил нос жертве, а также ударил его в спину.

Он также убил случайного прохожего возле ресторана быстрого питания, а потом вломился в супермаркет, убил охранника, отнял у него пистолет и открыл стрельбу по людям.