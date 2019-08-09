Eхim Finance изучает возможности выхода на белорусский рынок

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Международная инвестиционно-финансовая группа изучает возможность своего участия в реализации инвестиционных проектов в Беларуси, сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации.

В агентстве состоялась встреча с официальным представителем компании Камилой Елшибековой.

В ходе встречи, в которой также участвовали представители БелТПП и «Белэксимгаранта», заместитель директора НАИП Денис Мелешкин представил инвестиционные возможности Беларуси и рассказал об условиях ведения бизнеса в стране.


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«В свою очередь Елшибекова рассказала о заинтересованности компании Exim Finance в реализации проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, туризма, обрабатывающей промышленности, строительства», — говорится в сообщении НАИП.

Заместитель директора НАИП пригласил Камилу Елшибекову и руководство зарубежной компании принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который состоится в сентябре 2019 года в Минске.

По данным НАИП, инвестиционно-финансовая группа Exim Finance основана в 2011 году и за это время реализовала свыше 150 инвестиционных проектов. За последние три года сумма инвестиций компании превысила 250 млн долларов США. Основными секторами интереса компании являются возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, строительство и инфраструктура, туризм.

Группа имеет шесть офисов в Европе, США, Индии, КНР, Африке и Казахстане.

В 2018 году в Беларусь поступил 1,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (на чистой основе). Проект Национальной стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года предполагает, что уже к 2025 году государству удастся удвоить объем привлеченных прямых иностранных инвестиций.

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Тэги: Eхim Finance Белэксимгарант БелТПП иностранные инвестиции Персона: Камила Елшибекова Денис Мелешкин

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