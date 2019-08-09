Eхim Finance изучает возможности выхода на белорусский рынок

Международная инвестиционно-финансовая группа изучает возможность своего участия в реализации инвестиционных проектов в Беларуси, сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации.

В агентстве состоялась встреча с официальным представителем компании Камилой Елшибековой.

В ходе встречи, в которой также участвовали представители БелТПП и «Белэксимгаранта», заместитель директора НАИП Денис Мелешкин представил инвестиционные возможности Беларуси и рассказал об условиях ведения бизнеса в стране.

«В свою очередь Елшибекова рассказала о заинтересованности компании Exim Finance в реализации проектов в сфере возобновляемой и альтернативной энергетики, туризма, обрабатывающей промышленности, строительства», — говорится в сообщении НАИП.

Заместитель директора НАИП пригласил Камилу Елшибекову и руководство зарубежной компании принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который состоится в сентябре 2019 года в Минске.

По данным НАИП, инвестиционно-финансовая группа Exim Finance основана в 2011 году и за это время реализовала свыше 150 инвестиционных проектов. За последние три года сумма инвестиций компании превысила 250 млн долларов США. Основными секторами интереса компании являются возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, строительство и инфраструктура, туризм.

Группа имеет шесть офисов в Европе, США, Индии, КНР, Африке и Казахстане.