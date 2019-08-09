Приговоренный к смертной казни Виктор Павлов направил жалобу в Верховный суд

Житель Витебска приговорен к смертной казни за убийство двух женщин.

По словам сестры Павлова Раисы, 6 августа ей разрешили свидание с братом в СИЗО. Это было первое свидание после вынесения приговора, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Женщина обратилась к правозащитникам закрытого властями центра «Весна» за помощью. «Приговор несправедлив. Думаю, что он не один это все делал. Он не мог один так убрать дом, скрыть все так, чтобы практически следов никаких не осталось, — сказала она. — Думаю, что он просто боится. Боится охраны и вообще каждого шага. Его там затюкали. Он, как говорят, уже никто. Он так устал, что согласен уже со всем и на все».

Витебский областной суд признал Павлова виновным в убийстве двух женщин в деревне Присушино и приговорил к смертной казни. Ранее Следственный комитет сообщил, что 3 января 2019 года по месту жительства были обнаружены тела родных сестер, 78-летней и 76-летней, с телесными повреждениями. По месту жительства в близлежащей деревне был задержан мужчина 1969 года рождения.