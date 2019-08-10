Роуминг между Беларусью и Россией отменят до начала 2020-го

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин считает, что роуминг между Россией и Беларусью будет отменен до начала 2020 года.

Как пишут «Известия» , чиновник надеется, что тема будет закрыта до конца 2019-го – начала 2020-го.

Речь идет в первую очередь об одновременном снижении операторских тарифов по взаиморасчетам, а также по межоператорским ставкам в роуминге.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже два года. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.