Белоруски узнали соперниц на турнире в Цинциннати

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Уже в ближайший понедельник в американском Цинциннати стартует престижный теннисный турнир. В одиночном женском разряде выступят три белоруски.

Согласно жеребьевке, наши соотечественницы в первом круге встретятся:

  • Арина Соболенко (9-я ракетка мира) с Петрой Мартич (21-я, Хорватия);
  • Виктория Азаренко (39-я) с Белиндой Бенчич (12-я, Швейцария);
  • Александра Саснович (46-я) с одной из победительниц квалификации.

Прошлогодней победительницей турнира стала голландка Кики Бертнес, победившая румынку Симону Халеп – 2:6, 7:6, 6:2.
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Тэги: теннис Город: Цинциннати

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