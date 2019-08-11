«Зубры» пропустили шесть шайб от «оленей» на турнире в Нижнем Новгороде

Хоккеисты минского «Динамо» не смогли пробиться в финал Кубка губернатора Нижнего Новгорода, уступив хозяевам турнира – «Торпедо».

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»

«Олени» забросили в ворота соперника шесть шайб, на что «зубры» смогли ответить лишь двумя точными бросками – 6:2.

Вот как развивались голевые события на льду:

1:0 – Шредер (06:59);

2:0 – Жафяров (16:09);

2:1 – Литвинов (20:35);

2:2 – А.Костицын (43:49);

3:2 – Варнаков (49:11);

4:2 – Жафяров (53:11-бол.);

5:2 – Шенфельд (54:26-бол.);

6:2 – Шредер (56:47-мен.).

Всего на турнире минчане провели три матча, кроме поединка с «Торпедо» они победили узбекский «Хумо» – 6:3 и проиграли московскому «Динамо» – 1:4.

Сегодня «бело-голубые» сыграют с командой из Средней Азии в матче за 3-е место.