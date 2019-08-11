Невыспавшийся белорусский дальнобойщик устроил смертельное ДТП в Прикамье

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В дорожно-транспортном происшествии накануне поздно вечером погиб 57-летний мужчина.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург. 35-летний белорусский водитель «ДАФ» на 89-м километре автодороги сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

При разбирательстве выяснилось, что водитель не соблюдал режим труда и отдыха.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Тэги: ДТП Город: Кунгур

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