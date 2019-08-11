Водитель «Ивеко» из Польши погиб в ДТП на трассе М-1
Просмотров: 888
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на трассе М-1 Брест – Минск – граница РФ.
Как сообщает МВД, на 150-м километре (Ивацевичский район) 41-летний водитель «Мицубиси» остановился, чтобы пропустить пешехода. Через мгновение в него сзади врезался грузовик «Ивеко» (польские номера), которым управлял 48-летний брестчанин.
Как видно на фото, удар оказался очень сильным – кабина превратилась в груду металлолома. На месте аварии водитель грузовика от полученных травм скончался.
Ранее сообщалось, что в Прикамье белорусский дальнобойщик сбил насмерть мужчину.