Водитель «Ивеко» из Польши погиб в ДТП на трассе М-1

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на трассе М-1 Брест – Минск – граница РФ.

Как сообщает МВД, на 150-м километре (Ивацевичский район) 41-летний водитель «Мицубиси» остановился, чтобы пропустить пешехода. Через мгновение в него сзади врезался грузовик «Ивеко» (польские номера), которым управлял 48-летний брестчанин.

Как видно на фото, удар оказался очень сильным – кабина превратилась в груду металлолома. На месте аварии водитель грузовика от полученных травм скончался.

Ранее сообщалось, что в Прикамье белорусский дальнобойщик сбил насмерть мужчину.