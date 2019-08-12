Соболенко, несмотря на провал в Торонто, сохранила позиции в топ-10 рейтинга ВТА
Лидер белорусского тенниса Арина Соболенко, несмотря на поражение в первом круге турнира в Торонто, сохранила свои позиции в десятке лучших мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;
- Эшли Барти (Австралия) — 6256;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;
- Симона Халеп (Румыния) — 5223;
- Кики Бертенс (Голландия) — 5120;
- Петра Квитова (Чехия) — 4780;
- Элина Свитолина (Украина) — 4577;
- Серена Уильямс (США) — 3995;
- Арина Соболенко (Беларусь) — 3565;
- Слоун Стивенс (США) — 3189.
Другие белоруски расположились на следующих местах: Виктория Азаренко – на 40-м (неделю назад была 39-й), Александра Саснович – 47 (46), Вера Лапко – 132 (135), Ольга Говорцова – 202 (203).
Как сообщалось ранее, сегодня в американском Цинциннати стартует престижный теннисный турнир, на котором выступят три белоруски.