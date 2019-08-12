«Тянуть нельзя». Лукашенко вновь прошелся по посредникам в системе здравоохранения

На сегодняшней встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником Александр Лукашенко вновь прошелся по посредникам, которые есть в системе здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что больше всего «волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе – это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования».

Он заявил, что сегодня справедливое ценообразование на медикаменты и работа без посредников при закупке специального оборудования являются «одними из важнейших вопросов».

По словам Лукашенко, посредники до 30 процентов, а иногда и больше, увеличивают цены: «Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя».

В январе 2018 году Лукашенко потребовал окончательно разобраться с проблемой посредничества: «Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, давайте разбираться с этой проблемой… Я уже десять раз говорил о посредничестве».

По словам Лукашенко, заработок посредников порой составляет половину от цены товара. «Это удораживает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Это вопрос номер один».

«Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись», — сказал он. В случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных и контролирующих структур именно эти чиновники потом и будут нести ответственность за принятое решение.

24 апреля того же года, выступая с ежегодным с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, президент заметил, что обычно роль посредников заключается в том, чтобы доставить товар дешевле и быстрее. «Но там, где доля государственного сектора высока, они приносят больше вреда, чем пользы. Да и не только государственный сектор. Что мы все о государственном да о государственном?» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что создаются посреднические структуры для доставки товаров от белорусских производителей под Минском к потребителям здесь же.

«И очень больно и обидно, что там иногда сидят сыновья начальников, больших и маленьких. Не делайте этого, — сказал Лукашенко. — А лучше разберитесь с этими посредниками. Это вопрос для меня больной и очень важный. Они же любыми правдами эти прослойки и неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары и часто по завышенной цене. Посредники съедают до 3% ВВП, это правительство посчитало».