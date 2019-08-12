A1 начал продажи смартфона под собственным брендом

С 12 августа провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom окончательно перешел к использованию в операционной деятельности бренда А1, а также представил новые продукты.

Одним из ключевых новшеств после ребрендига стал старт продаж смартфона под собственным брендом «А1 Альфа».

Мобильное устройство отличается большим 6,26-дюймовым экраном, двойной основной камерой 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта, а также большим объемом встроенной памяти на 64 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ.

Официальная гарантия на устройство увеличена по сравнению с гарантией на другие модели и составляет 24 месяца. Доступные цвета корпуса смартфона — черный и бирюзовый.

Новинка может работать в сетях всех белорусских операторов. Для абонентов А1 предусмотрены особые условия: возможность приобрести смартфон в рассрочку до 30 месяцев с ежемесячным взносом от 9,9 рубля, а также специальная цена 199 рублей при покупке единовременным платежом.