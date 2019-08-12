Мать избитого милицией Дмитрия Середы пригласила на судебное заседание Лукашенко

Заседание суда Заводского района по иску о возмещении материального вреда пройдет 28 августа по адресу: пр. Партизанский, д. 75А, каб. 17.

Дмитрий сообщил в Facebook, что его 72-летняя мать написала открытое письмо на имя президента. Женщина 50 лет проработала инженером конструктором первой категории на ОАО «Пеленг», получила от профсоюзной организации предприятия квартиру в Заводском районе. На нее 4 августа 2016 года «было совершено нападение омона и милиции без объяснения причины и без предъявления документов».

«В доме находились сын с женой и их ребенок трех лет. Сына избили, испугав ребенка, жену и соседей. Одев наручники, увезли. От неожиданности все были в шоковом состоянии, после чего, дочка сына заикалась и писалась, у сына от побоев диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы тела. Все они проходили лечение в том числе у психоневролога. На второй день его отпустили из тюрьмы за „отсутствием причин задержания“. За три года никто не извинился и не возместил нанесенный ущерб», — указано в письме.

Галина Середа пригласила Александра Лукашенко принять участие в судебном заседании «как гаранта Конституционных прав».