Министр пообещал за пять лет увеличить зарплату медиков в два раза

«Поручение главы государства к 25-му году повысить зарплату медицинских работников в два раза — это будет тоже серьезный стимул для того, чтобы врачи не уезжали», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

При этом он подчеркнул, что «движение медицинских кадров — это процесс, который не остановить, который будет всегда». «А у нас есть тенденция, что часть наших специалистов уезжает в заграничные страны, и есть тенденция, что часть наших коллег, которые в свое время уезжали на восток, возвращаются обратно», — отметил министр.

По его словам, уезжают в основном те, кто уже потерял доплаты как молодой специалист, но не получил первую или высшую категорию, чтобы иметь право проводить высокотехнологичные операции и получать за них «в районе от двух до двух с половиной окладов» по указу президента.

«Сейчас по новому положению об оплате труда сделано так, что доплачивать за высокие технологии начинают сразу же: и врачам без категории, и врачам со второй категорией, и врачам с первой и высшей, как раньше. Да, сумма доплат меньше, но он уже сразу понимает, что ему есть к чему стремиться», — сообщил Караник, назначенный министром 11 июня и отчитывавшийся Александру Лукашенко 12 августа за проделанную работу.