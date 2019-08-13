Власти продают «Ковры Бреста» — хотят 6,5 млн долларов

Предприятие «Ковры Бреста» было основано в 1960 году. Основным видом деятельности является производство двухполотных жаккардовых тканых ковров, ковровых дорожек, напольных ковровых покрытий.

В 2009-2011 годах на предприятии была осуществлена замена технологического оборудования. Сегодня продукция выпускается на семи бельгийских и одном немецком станках, что позволяет производить пяти-, шести- и восьмицветные жаккардовые ковры.

Освоена также современная технология ковроткачества с использованием полипропиленовой нити. Продукция ОАО «Ковры Бреста» продается в Беларуси, Молдове, Латвии, России.