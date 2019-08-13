Власти продают «Ковры Бреста» — хотят 6,5 млн долларов

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«Беллегпром» предлагает купить ОАО «Ковры Бреста» как имущественный комплекс и инвестировать в проект 6,5 млн долларов. Соответствующая информация размещена на сайте концерна.

Сейчас 99,91% акций принадлежат государству, предложено выкупить полный пакет.

Срок окупаемости проекта — пять лет. Возможный выпуск продукции — до 3 млн квадратных метров в год.

Условие для инвесторов: «сохранение исторически сложившегося бренда по производству ковров в объемах, обеспечивающих эффективную работу, эффективное использование современного оборудования, установленного в ходе модернизации, создание инновационной и конкурентоспособной продукции».

Как говорится в сообщении концерна, основные рынки сбыта продукции этого предприятия — Беларусь и Россия. Текущий объем внутреннего рынка (за 2018 год) составляет 203 тыс. кв. метров, планируемая доля на рынке — 24%. Рентабельность продаж за 2018 год составила минус 2,5%. Предполагаемое распределение объема продаж: страны ЕАЭС — 85% (в том числе Беларусь — 24%), страны ЕС — 1,5%, иные страны — 13,5%.

Предприятие «Ковры Бреста» было основано в 1960 году. Основным видом деятельности является производство двухполотных жаккардовых тканых ковров, ковровых дорожек, напольных ковровых покрытий.

В 2009-2011 годах на предприятии была осуществлена замена технологического оборудования. Сегодня продукция выпускается на семи бельгийских и одном немецком станках, что позволяет производить пяти-, шести- и восьмицветные жаккардовые ковры.

Освоена также современная технология ковроткачества с использованием полипропиленовой нити. Продукция ОАО «Ковры Бреста» продается в Беларуси, Молдове, Латвии, России.

 
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Тэги: Ковры Бреста Беллегпром

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