В России жестоко избили 27-летнего белоруса

27-летний белорус получил тяжелые травмы в результате нападения неизвестных в России.

Избиение произошло в Мурино (Всеволожский район Ленинградской области).

Как сообщили в полиции, молодой мужчина был обнаружен на улице Шоссе в Ларики.

Медики отметили, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии – у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, ушибы грудной клетки, поясничного отдела, позвоночника…

Правоохранители выяснили, что 27-летний белорус на протяжении длительного срока проживаетв Мурино.