Глава СК назвал основную версию причины взрывов на салюте 3 июля

Основная версия причины взрывов на салюте 3 июля в Минске — некачественные заряды, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич 13 августа после встречи с Александром Лукашенко.

Комментарий Носкевича транслировал телеканал СТВ.

«Основной версией причины возможного взрыва являются некачественные заряды, фейерверочные изделия, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической так называемой доработке перед заряжанием — обрезание, укатывание и тому подобное», — сказал Носкевич.

«Мы назначили ряд экспертиз, которые нам должны дать ответ, находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих фейерверочных изделий, а также механическое воздействие на них, со взрывами, которые произошли во время проведения салюта», — добавил председатель СК.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошло четыре взрыва снарядов для фейерверка, вследствие чего ранения получили не менее 10 человек, сообщал ранее Следственный комитет. Одна женщина скончалась на месте происшествия. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На следующий день были задержаны двое подозреваемых — представители российского предприятия — поставщика фейерверков. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. Всего по делу проходят четыре человека, двум предъявлены обвинения, двое находятся в статусе подозреваемых.

Вскоре после этого пресс-служба СК сообщила, что рассматривается четыре версии произошедшего: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок и неправильная эксплуатация салютных установок.

В свою очередь, пресс-служба Министерства обороны 4 июля сообщила: «Предположительная причина подрывов — некачественные заряды калибра 195 мм. Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего. Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами».

«Для исключения человеческого фактора (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя», — сообщили в Минобороны.