Конгрессмен США Майк Куигли посетит Беларусь в середине августа

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Американский политик, представляющий 5-й избирательный округ штата Иллинойс, посетит Беларусь в ближайшие дни.

Сейчас делегация во главе с Куигли находится в Литве. Утром 13 августа в Вильнюсе состоялась встреча конгрессмена с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине, отношениях с Россией, а также обсудили вопросы региональной безопасности. Затем Куигли отправится в Минск, сообщает diena.lt со ссылкой на информационное агентство BNS.

Как пишет новостной портал, до конгрессмена довели, что Литва считает угрозой национальной безопасности строящуюся недалеко от государственной границы и столицы страны Белорусскую АЭС.

Майк Куигли является членом комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке, который осуществляет надзор за специальными службами, в том числе подразделениями министерств обороны, национальной безопасности, юстиции, финансов, энергетики и Госдепартамента.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-США Конгресс США Беларусь-Литва Персона: Майк Куигли

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