Фронтальные разделы накрыли Беларусь

В среду, 14 августа, погоду на территории страны будут формировать активные фронтальные разделы.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут ливни, прогремят грозы (кое-где выпадет град). В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в отдельных районах по юго-востоку шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C (по юго-востоку +24..+29°C).

В столице днем пройдут дожди, временами – ливень. Ожидается гроза. Температура воздуха: