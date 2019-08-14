Фронтальные разделы накрыли Беларусь
В среду, 14 августа, погоду на территории страны будут формировать активные фронтальные разделы.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут ливни, прогремят грозы (кое-где выпадет град). В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение.
Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в отдельных районах по юго-востоку шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C (по юго-востоку +24..+29°C).
В столице днем пройдут дожди, временами – ливень. Ожидается гроза. Температура воздуха:
- утром +14..+16°C;
- днем +18..+20°C;
- вечером +14..+16°C.