Более 4 тыс. белорусов будут участвовать в учениях «Щит Союза — 2019»

В белорусско-российских оперативных учениях «Щит Союза — 2019», которые пройдут 13-19 сентября на территории РФ, будут задействованы свыше 4 тыс. белорусских военнослужащих, сообщил на брифинге 14 августа в Минске начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

В брифинге приняли участие представители СМИ и военно-дипломатического корпуса посольств 12 государств: Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, Литвы, России, Сирии, Украины и Чехии.

По словам Белоконева, Беларусь также направит на маневры более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также около полутора десятков самолетов и вертолетов. До 4 октября личный состав и техника ВС Беларуси должны будут вернуться в пункты постоянной дислокации на своей территории.

Всего в учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих, будут задействованы до 950 единиц боевой техники и до 70 самолетов и вертолетов. «Российская сторона своевременно уведомила об этом государства — участники ОБСЕ. Численность участвующих в учении войск и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению в соответствии с различными договорами в области контроля над вооружениями», — подчеркнул первый замминистра.

Белоконев сообщил, что замысел учений «Щит Союза — 2019» разработан «с учетом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзному государству и развязывания военного конфликта». «Практика показывает, что, как правило, все начинается с действий террористов, сепаратистов, незаконных вооруженных формирований при внешней поддержке третьих стран. Именно такой вариант и будет отрабатываться в ходе предстоящего мероприятия», — пояснил он.

«Несмотря на увеличение военных учений объединенных вооруженных сил НАТО в Восточной Европе — вблизи границ Союзного государства, совместное оперативное учение «Щит Союза — 2019» пройдет не на приграничных полигонах, а в глубине территории Российской Федерации. Это сделано сознательно, чтобы не обострять обстановку в Европе, и в очередной раз подтверждает стремление Беларуси и России снизить напряженность в регионе», — заявил начальник Генштаба.

Учения пройдут в два этапа на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области России. На первом этапе, 13-15 сентября, будут отрабатываться «вопросы планирования применения региональной группировки войск». Соединения и воинские части «на практике будут решать задачи по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах ответственности», а также завершат подготовку к «боевым действиям в условиях нанесения противником ракетных и авиационных ударов».

На втором этапе, 16-19 сентября, предполагается отработать «вопросы управления войсками, поддержания взаимодействия и их всестороннего обеспечения в ходе оборонительных боевых действий и реализации комплекса мер по стабилизации обстановки».

«Цель учения носит классический характер, — отметил Белоконев. — Это повышение уровня готовности и способности органов военного управления соединений, воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям при обеспечении военной безопасности Союзного государства. В ходе учения будет решаться широкий спектр задач — от прикрытия государственной границы и борьбы с незаконными вооруженными формированиями до ведения оборонительных действий и стабилизации обстановки».

Первый замминистра подчеркнул, что Беларусь «неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по укреплению мер доверия и безопасности». Поэтому при получении запроса на проведение иностранных инспекций, в том числе «в период перегруппировки белорусской части региональной группировки войск на территорию России», Беларусь готова обеспечить проведение подобных проверок на своей территории.

«Рассчитываем, что такой же подход будет реализовываться и нашими зарубежными партнерами при проведении подобных учений на их территории», — подытожил военный чиновник.