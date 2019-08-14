Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

Предположения украинских спортивных журналистов о том, что перед подписанием нового контракта Александру Хацкевичу было выдвинуто условие обязательного попадания киевского «Динамо» в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, похоже имеет под собой почву.

Фото пресс-службы ФК «Динамо-Киев»

После вылета «бело-голубых» из самого престижного клубного футбольного турнира Старого света специалист был уволен с должности.

В отставку, как сообщили в пресс-службе прославленного клуба, отправлены и его помощники.

Напомним, во вторник «Динамо» сыграло на своем поле вничью с «Брюгге» (3:3) и по сумме двух встреч завершило выступление в Лиге чемпионов.