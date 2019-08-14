Ермошина сочла «стебом» жалобу в суд студентки на указ Лукашенко о назначении парламентских выборов

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина расценила как «стеб» жалобу в суд студентки на указ Александра Лукашенко о назначении парламентских выборов.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что 20-летняя студентка Елизавета обратилась в суд с жалобой на указ президента, согласно которому парламентские выборы пройдут за 10 месяцев до завершения срока полномочий нынешнего созыва Палаты представителей. Девушка посчитала, что тем самым ущемлено ее право участвовать в качестве кандидата, поскольку стать депутатом нижней палаты парламента можно только с 21 года. Впоследствии стало известно, что суд в Минске отказал ей в рассмотрении жалобы.

На пресс-конференции 14 августа Ермошина сообщила, что об этой ситуации узнала из СМИ. «Она же сама говорит, что это перформанс. Как говорит молодежь, это стеб», — прокомментировала она эту новость. На уточняющий вопрос, относится ли она к этому как к стебу, глава ЦИК ответила: «Да, именно так».

«Она прекрасно понимала, что обжаловать этот указ невозможно. Действительно, это не предусмотрено законом. Но прорекламировала себя и данную идею. Тем более что писала не сама, говорит, что юристы писали», — сказала председатель комиссии. Говоря о том, как она относится к подобным инициативам молодых людей, Ермошина сказала: «Знаете, хорошо, если молодые люди проявляют интерес к политике. Гораздо хуже, когда они равнодушны».