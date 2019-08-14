Проектную документацию аккумуляторного завода под Брестом повторно подали на экологическую экспертизу

По сообщению пресс-службы Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», комапния учла данные ранее замечания по проекту и с внесенными изменениями и дополнениями повторно направила документацию в Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

«Отметим, что разработанные изменения в проектную документацию по объекту строительства не связаны с каким-либо увеличением воздействия на компоненты окружающей среды. Общий объем выбросов свинца и его соединений, предусмотренные ранее утвержденной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и отчетом об оценке воздействия на окружающую среду, не изменился», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что «ранее ООО "АйПауэр" получило отрицательное заключение государственной экологической экспертизы только по части внесения изменений в проектную документацию».