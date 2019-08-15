Минск закупит по 70 автобусов и бесконтактных троллейбусов до конца года

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Соответствующее решение Мингорисполкома о финансировании приобретения приняли 15 августа.

«Это будут троллейбусы с увеличенным автономным ходом, они могут ехать без контактной сети до 15 километров. Батарея заряжается по ходу движения машины, так что дополнительных подстанций не требуется. Что касается автобусов, то планируются поставки 15 сочлененных и 55 коротких», — рассказал заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов, передает агентство «Минск-Новости».

Все 140 единиц транспорта поставит ОАО «МАЗ».
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Тэги: Минсктранс общественный транспорт Персона: Андрей Илларионов Город: Минск

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