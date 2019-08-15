В Гомеле осудили пришедшего на хоккей с ножами и топором подростка

Суд Центрального района Гомеля вынес решение по уголовному делу в отношении 17-летнего выпускника одной из гомельских школ. Этим летом он стал студентом.

Парня судили за незаконные действия с оружием и боеприпасами. Его задержали 14 декабря 2018 года на входе на турнир «Золотая шайба», где у него нашли два ножа и походный топорик. При обыске по месту жительства милиция обнаружила 24 патрона, три из которых были пригодные к стрельбе, и порох.

Суд решил наказать подростка ограничением свободы сроком на 2,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией обвиняемого частично освободили от отбытия наказания на два года.

Инцидент с ножом и топором не вменялся подростку, только хранение патронов. Несовершеннолетний свою вину на суде не признавал и пояснил, что патроны перевез после смерти дедушки из другого города. Дедушка пояснял ему, что патроны не боевые. Хранил патроны как сувенир в память о деде.