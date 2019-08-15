Бюджетный китайский бренд готовит камеру смартфона с четырьмя датчиками

Компания Redmi начинает массовое производство смартфона с четырьмя модулями основной камеры, скорее всего — Redmi Note 8.

Глава Redmi Лю Вейбин показал процесс производства и подтвердил, что один из модулей камеры будет на 64 Мп, сообщает TME .

Его компания начала массовое производство смартфона с 64-мегапиксельной камерой две недели назад. В то же время он показал кадры сборки нового гаджета.

Ранее Xiaomi и Samsung совместно анонсировали 64-мегапиксельную камеру, в которой используется датчик Samsung GW1. Он поставляется с сенсором 1/1,7 дюйма, который на 34% больше, чем у их предыдущего 48-мегапиксельного сенсора камеры, при этом средний размер изображения остается около 19 МБ. Кроме того, он поддерживает технологию объединения пикселей четыре в одном.