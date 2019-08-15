Совмин расширил перечень социально значимых товаров с временно регулируемыми ценами

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа 2019 года № 542, которое вступит в силу после его официального опубликования, сообщает пресс-служба правительства.

Среди новых позиций — хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из пшеничной муки, сыр (твердый, полутвердый), свежие яблоки, черный чай, а также свежие овощи — картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры. Одновременно облисполкомы и Мингорисполком больше не смогут вводить временное регулирование цен на свежие картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.

Группа круп пополнилась манной и пшенной крупами. К группе мясо, которая ранее включала говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, добавили отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, вареные колбасы, сосиски и сардельки.

Из перечня социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом, исключены услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении.

В течение 2019 года на потребительском рынке сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении — на уровне 5,5—6,2%. При этом рост цен на социально значимые товары по отдельным позициям почти вдвое превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11%.