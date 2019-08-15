Могилевскую чиновницу приговорили к 3,5 годам колонии за взятку

Суд Ленинского района Могилева рассмотрел уголовное дело в отношении местной чиновницы. За 240 рублей она помогла со своевременным перечислением денег из бюджета коммерческой организации и учреждению образования.

По информации пресс-службы МВД, в отношении замначальника управления казначейства ГУ областного Минфина было возбуждено уголовное дело.

Фигурантка способствовала благоприятному решению входящих в ее компетенцию вопросов по своевременному перечислению денежных средств из республиканского бюджета коммерческой организации и учреждению образования.

За свои «услуги» чиновница получила денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более 240 рублей.

Ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она также лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет.