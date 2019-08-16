СК завершил расследование хищения денег с иностранных банковских карт

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере с карт-счетов зарубежных держателей, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, проживающий в Минске 38-летний гражданин Казахстана с августа 2018 года по февраль 2019-го с неустановленными пособниками делал дорогостоящие покупки в белорусских интернет-магазинах. Расплачивался с карт иностранных граждан, эмитированных банками США и Великобритании.

Как сообщают следователи, он знал, что незаконно использует данные чужих банковских карт, поэтому использовал различные меры конспирации. Так, при заказе товара в интернет-магазине не указывал свое настоящее имя и скрывал адрес проживания, договариваясь с операторами и курьерами о получении имущества в городе или пунктах самовывоза. Для этого он обращался за помощью к так называемым дропам — подставным физлицам, которые за небольшое вознаграждение (как правило, около 10-15 рублей) забирали товар и передавали злоумышленнику. Иногда мужчина обращался с подобными просьбами к таксистам, которым помимо стоимости по тарифу доплачивал определенные суммы.

Незаконно приобретенное имущество он использовал для собственных нужд: делал ремонт в квартире, обставлял ее мебелью и техникой. Часть имущества мужчина продавал на интернет-площадках бесплатных объявлений со значительной скидкой. Для примера, новые наушники AirPods мужчина продавал всего за 250 рублей при рыночной стоимости таких же в специализированных магазинах не менее 420 рублей, а часы Samsung Gear S3 Frontier — за 550 рублей (рыночная цена на тот момент не менее 799 рублей).

Действия обвиняемого, сообщает СК, причинили ущерб не менее чем на 60 тысяч рублей, а общее число эпизодов противоправной деятельности превысило 150.

«Действия мужчины удалось пресечь благодаря сотрудничеству следователей, сотрудников управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД, представителей платежной системы Visa International и служб безопасности банков Беларуси», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ходе расследования проведены осмотры техники и виртуальных хранилищ обвиняемого, к материалам уголовного дела приобщены заключения фоноскопических, компьютерных и иных экспертиз. Кроме того, следователи восстановили переписку обвиняемого с другими участниками преступной схемы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 УК (хищение имущества и покушение на хищение имущества в особо крупном размере, путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сопряженных с несанкционированным доступом к компьютерной информации). На время следствия к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц, действовавших в сговоре с 38-летним казахстанцем, выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.