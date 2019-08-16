Общий рынок электроэнергии ЕАЭС планируется запустить к 2025 году

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Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет запущен не позже 1 января 2025 года. Эта дата названа на выездном заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Формирование рынка направлено, прежде всего, на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции, отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

Договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС был подписан главами входящих в союз стран в мае этого года. Документ определил правовые основы создания общего рынка, его функционирования и развития, органы и организации, которые осуществляют управление рынком, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

Создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, отметил Эмиль Кайкиев.

В ближайшее время необходимо завершить разработку правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Это четыре документа, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через страны союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке.

Также необходимо разработать регламенты электронной торговли электроэнергией.

Не позднее 1 января 2024 года планируется запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
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Тэги: Евразийский союз электроэнергия Персона: Эмиль Кайкиев

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