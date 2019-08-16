В Слуцком районе участковый милиционер застрелил бешеную лису

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Предположительно бешеную лису пришлось застрелить из табельного оружия участковому инспектору милиции в Слуцком районе.

Жительница деревни Шишицы в своем сарае обнаружила лису. Животное бросалось на нее, шипело и скулило.

Примерно через пятнадцать минут после того, как сигнал о бешеной лисе поступил в милицию, на место уже прибыл участковый. Заметив приближающегося к ней человека, лиса стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.

Убедившись, что поблизости нет людей, участковый инспектор одним выстрелом из табельного пистолета застрелил животное.

Лису заберут представители ветеринарной службы для проведения экспертизы, сообщает УВД Минского облисполкома.
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Тэги: бешеная лиса бешенство лиса Город: Слуцк

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