В Слуцком районе участковый милиционер застрелил бешеную лису

Предположительно бешеную лису пришлось застрелить из табельного оружия участковому инспектору милиции в Слуцком районе.

Жительница деревни Шишицы в своем сарае обнаружила лису. Животное бросалось на нее, шипело и скулило.

Примерно через пятнадцать минут после того, как сигнал о бешеной лисе поступил в милицию, на место уже прибыл участковый. Заметив приближающегося к ней человека, лиса стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону сотрудника милиции.

Убедившись, что поблизости нет людей, участковый инспектор одним выстрелом из табельного пистолета застрелил животное.