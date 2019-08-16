Глава Минской области: мы перестали прятать статистику по падежу скота

Падеж скота в Минской области на самом деле уменьшился: просто статистику перестали прятать, и теперь цифры кажутся большими. Об этом 16 августа заявил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, комментируя для президента проблему падежа скота.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Есть непроизводительное выбытие скота. Оно делится на три направления: падеж, убой или прирезка на месте и продажа населению. Эти два показателя — убой и продажа населению — всегда идут вверх, дабы скрыть падеж. Когда я пришел, мы это прекратили и сказали, что надо показывать то, что есть. И теперь у нас падеж якобы увеличился, но на самом деле за позапрошлый год мы снизили на 16 442 головы непроизводительное выбытие. За первое полугодие этого года — снижение практически 2 тысячи. То есть мы убрали жуликов, показываем реальную картину, непроизводительное выбытие уменьшается, хотя оно и есть», — сказал председатель облисполкома.

Он отметил, что, по статистике, в 2017 году было убито 25 тысяч голов скота в хозяйствах области. «Это же неправда. Зачем столько скота убивать хозяйствам? Это скрытый падеж. Мы это прекратили, и у нас якобы, по статистике, падеж возрос. На самом деле нет, он уменьшился», — обратил внимание губернатор.

Его слова подтвердил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. «После того как мы начали масштабно изучать эту проблему, все-таки немного снизились темпы по сравнению с прошлогодними», — сообщил он.

Александр Лукашенко поручил детально разобраться в этой ситуации, подвести итоги в целом по стране, сообщает пресс-служба главы государства.