Проект «MuzzicLETO в ботаническом саду» продлили еще на три концерта

В рамках проекта «MuzzicLETO в ботаническом саду» состоятся еще три концерта.

22 августа выступят пионеры нового белорусского соула группа Dee Tree, 29 августа ансамбль солистов «Партита» исполнит шедевры Вивальди, Боккерини и Генделя, а 5 сентября свою программу представит этно-трио «Троица».

Гостей ждет фудкорт с оригинальными закусками и напитками. Зрителям рекомендуется взять плед, покрывало или туристский коврик.

Вход на все мероприятия программы — по билету в Центральный ботанический сад (приобретается на месте) — 5 рублей (льготный) и 10 рублей.

Организаторы проекта — Музыкальный дом «Классика» и Центральный ботанический сад.