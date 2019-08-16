Мингорсуд рассматривает апелляцию Генпрокуратуры на оправдательный приговор Андрею Головачу

Минский городской суд приступил к рассмотрению апелляции Генеральной прокуратуры на оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей.

Апелляцию рассматривает судебная коллегия под председательством Сергея Хрипача. В ее составе судьи Петр Орлов и Валентина Зенькевич.

Андрей Головач был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей (деноминированных). В феврале 2018 года суд оправдал Головача, но сразу же после вынесения оправдательного приговора он был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро. По версии следствия, события происходили в 2008-2015 годах.

Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы с конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач вину категорически отрицал.

19 июля этого года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, он был освобожден в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей.

Генпрокуратура опротестовала оправдательный приговор.