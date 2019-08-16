Жителя Волыни пытали и похоронили заживо

После ссоры двое знакомых избили мужчину, бросили его в машину и долго пытали, а потом сбросили в канаву и засыпали землей.

В полицию Нововолынска Волынской области обратился 54-летний местный житель, которого знакомые пытали и похоронили заживо. В ходе пыток они отобрали у пострадавшего паспорт и банковские карточки, а также сумку с вещами и деньгами, сообщает korrespondent.net .

Злоумышленники заклеили ему рот плотным скотчем, также связали руки и ноги. Водитель с подельником везли мужчину на террикон, избивая его по дороге. Там его начали пытать ножом. Как сообщили правоохранители, планов зарезать, судя по глубине порезов, у преступников не было. Он был жив, когда его сбросили в канаву, а сверху засыпали землей и мусором. Спустя несколько часов связанный мужчина сумел освободиться от веревок и выбраться наверх.

Полиция задержала 29-летнего и 30-летнего местных жителей и открыла уголовное производство.