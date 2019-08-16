Бывшему начальнику оздоровительного центра под Минском предъявили новое обвинение

/ Происшествия
Просмотров: 13

В мае задержали по подозрению в получении взятки Александра Кругляка, который 3,5 года руководил оздоровительным центром «Энергетик» в Минском районе. Ему предъявили обвинение еще по одному факту.

В июле Следственный комитет заявлял, что по данным следствия, обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение. Теперь общая сумма взяток, по версии следствия, — 2,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинение предъявили по двум эпизодам противоправной деятельности.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: энергетик взятка коррупция Персона: Александр Кругляк

Другие материалы на эту тему:

Власти нашли причину «дела врачей». Что с ней делать?

Власти нашли причину «дела врачей». Что с ней делать?

Милиция задержала с поличным за взятку депутата Брестского облсовета

Милиция задержала с поличным за взятку депутата Брестского облсовета

Места под могилы на «Северном» кладбище втихую продавали по тысяче долларов

Места под могилы на «Северном» кладбище втихую продавали по тысяче долларов

Главу Солигорского района отправили под домашний арест

Главу Солигорского района отправили под домашний арест