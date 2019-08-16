Бывшему начальнику оздоровительного центра под Минском предъявили новое обвинение

В мае задержали по подозрению в получении взятки Александра Кругляка, который 3,5 года руководил оздоровительным центром «Энергетик» в Минском районе. Ему предъявили обвинение еще по одному факту.

В июле Следственный комитет заявлял, что по данным следствия, обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение. Теперь общая сумма взяток, по версии следствия, — 2,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинение предъявили по двум эпизодам противоправной деятельности.