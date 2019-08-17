До 50 кандидатов в депутаты выдвинет гражданская кампания «Говори правду»

Гражданская кампания «Говори правду» выдвинет до 50 кандидатов на предстоящих выборах в Палату представителей.

Андрей Дмитриев на пикете «Говори правду» на выборах 2016 года

«Мы будем собирать подписи, поскольку не можем выдвигать протоколом, как политические партии. Тогда мы бы выдвинули кандидатов в каждом округе, людей хватает. Но не у всех есть время и силы, чтобы собирать подписи, особенно это касается сельских округов, где нужно проехать сотни километров», — сообщил БелаПАН сопредседатель организации Андрей Дмитриев.

По его словам, парламентская кампания у «Говори правду» будет объединена в единую с президентской. «Мы начинаем сейчас и закончим через год. И главная тема для нас — борьба с двойными стандартами в стране, за справедливость. Мы видим, что для одних всё, для других или ничего, или закон», — пояснил он.

Сопредседатель организации добавил, что предвыборную кампанию будут использовать для решения конкретных проблем в округах. «Мы говорим людям — берите конкретные вопросы, идите на выборы и добивайтесь их решения, чтобы у выборов был такой результат, видели позитивные изменения для себя», — отметил Дмитриев.

По его словам, одна из угроз для нового парламента, что в нем не будет альтернативы.

«Если даже то, что мы имеем сегодня, не удержится, тогда парламент станет закрытым клубом начальников. Сегодня надо объяснять и власти, и людям, что если вы хотите, чтобы парламент представлял ваши интересы и ему доверяли, то там должны быть альтернативные силы. Без них будет гробовая тишина», — заключил Дмитриев.